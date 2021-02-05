馬會今午（5日）公佈方嘉柏馬房「育馬之星」轉投苗禮德，葉楚航旗下「盛勢」則加盟賀廐。

四歲澳洲自購馬「育馬之星」剛周三（3日）谷戰首度登場，結果在1650米跑包尾。

競賽小組着令此駒必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

幕後隨即安排此駒轉換馬房，似乎希望可以盡快向馬主交代。

「盛勢」季內曾由潘明輝勝出田草1400米，其後兩仗卻全跑雙位數名次。

此駒原於周末（6日）第五場五班泥地1650米名列第二後備，排位前因轉換馬房而退出比賽。

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