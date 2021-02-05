周末（6日）十場沙田賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

首匹是第八場「傳盛」，這匹呂健威馬房之1000米直路賽專家，同程12戰2冠4亞3季，上名率高達75%。

上仗潘頓夥拍此駒出戰，臨場是4.1倍熱門之一，閘前進一步打到2.8倍成為大熱門，跌幅高達36%。

結果「傳盛」力拼下跑第二，不敵今季三捷馬「平海掌星」，今次人馬再來，有望成功坐正。

另一匹是第十場「糖糖幸運」，此駒前仗大勝而回，剛戰初上第三班角逐，臨場是4.9倍。

閘前受到不少信心票支持，最終跌到3倍大熱開跑，跌幅高達38%。

結果「糖糖幸運」力拼跑第三，今戰重配潘頓喜獲1檔靚位之助，有望重開勝門。

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