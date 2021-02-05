法國籍公司騎師彭國年，今季暫獲四Win，是目前贏馬最少之洋將。

1月31日沙田賽事，兩匹上仗由彭國年騎開之馬，換人出戰皆凱旋而歸，「神期大帝」由雷神接手11倍初嚐勝果；「新力寶」易配周俊樂8.5倍重開勝門，相信掘彭國年寶藏係一條新財路！

今期（6日）同屬蘇偉賢馬房旗下「雄龍」和「翠湖飛鷹」，上仗皆在彭國年胯下搏失，今仗紛紛回配贏馬功臣操刀，值得睇好。

第三場二班1600米草地「翠湖飛鷹」，五戰同程獲三冠一季，路程最拿手，近兩仗向千八米及二千米進軍，表現未如理想，皆因長力未養成。

今仗此駒縮程跑番千六米用意好，飛起彭國年回配三捷功臣田泰安操刀，有望重敲勝鼓。

第四場四班1200米草地「雄龍」，今季配巴度四戰同程獲兩冠兩亞，人馬最合拍。

上仗騎者停賽被迫初配彭國年執韁，結果留得太後只追得第三，今仗打王牌回配巴度操刀，留放更佳可收復失地。

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