練馬師告東尼今季一直在第五班賽事交白卷，但自從「加州明雋」贏馬打開缺口之後，接連有「神期大帝」取得勝仗。

故此食住條水之下，今次賽日（6日）第五場第五班1650米泥地的「電路一號」實在吼得過。

「電路一號」今季總共跑過七仗，沙田草地六戰皆落第，表現最好是初跑同程得第二。

馬匹評分已跌至在港新低，改配陳嘉熙減磅如釋重負，排二檔形勢好，有力打開勝利之門。

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