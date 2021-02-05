《玄機解馬》第三季第23集將在周五（5日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

碧霞老師與好拍檔DMAN，繼續同大家講風水、畀心水。

今年因為疫情關係，車公廟、黃大仙廟都歷史性取消咗上頭炷香儀式，唔少朋友都覺得非常唔慣，冇得見年年排頭位上頭炷香嘅夏蕙BB。

碧霞老師有見及此，第一時間度條好橋畀大家，等大家喺呢個非常時期，可以用拆衷辦法，粗粗哋為自己祈福轉運！

除咗繼續有大家好關心嘅《賽日通勝》外，仲有碧霞老師同DMAN提供周日（31日）沙田賽事心水馬，希望可以幫到大家贏錢過年。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199