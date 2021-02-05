《玄機解馬》第三季第23集將在周五（5日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。
碧霞老師與好拍檔DMAN，繼續同大家講風水、畀心水。
今年因為疫情關係，車公廟、黃大仙廟都歷史性取消咗上頭炷香儀式，唔少朋友都覺得非常唔慣，冇得見年年排頭位上頭炷香嘅夏蕙BB。
碧霞老師有見及此，第一時間度條好橋畀大家，等大家喺呢個非常時期，可以用拆衷辦法，粗粗哋為自己祈福轉運！
除咗繼續有大家好關心嘅《賽日通勝》外，仲有碧霞老師同DMAN提供周日（31日）沙田賽事心水馬，希望可以幫到大家贏錢過年。
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祝大家馬運亨通 送您新春大利是
新一年祝大家財源滾滾來！
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