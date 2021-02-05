馬會今午同時公佈有兩駒退役，分別為「聖嶅者」及「金枝玉葉」。

隸屬呂廐的「聖嶅者」是匹四歲紐國自購新馬，在1月27日初出於谷草成大熱門跑尾二，之後無再公開操練，只曾游水保持運動量，反映本身健康出現問題。

同屬四歲新西蘭自購新馬的「金枝玉葉」受訓於丁廐，近兩戰俱贏谷夜1200米，本來前途似錦。

無奈在1月13日勝出後翌晨（14日），此駒左後腿不良於行，其後被進一步發現內側籽骨及懸韌帶分支損傷。

直到1月20日，「金枝玉葉」經全身麻醉後接受左後球節內窺鏡手術。

此駒及後曾於1月25及31日在晨課進行操練，最終於今天被安排退役，估計與本身傷勢有關。

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