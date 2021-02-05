希斯今季崔護重臨來港，不過他的成績僅屬雷聲大雨點小，暫時僅累積十Win排名練馬師榜下游位置。

更禍不單行的是，希斯馬房近期發生兵變，兩匹高分馬「任我行」及「美麗同享」相繼拉倉，練者為求挽回馬主，必需盡快交出成績。

明天（6日）十場沙田泥草混合賽，希斯派出四駒列陣，其中第一場「友盈有款」及第九場「人和家興」皆交由見習生周俊樂執韁，戰意十足。

「友盈有款」季內兩戰田草1200米不勝有位，可見馬兒路有專長。

最近三仗負磅加重後表現走樣，今仗希斯對症下藥，由周俊樂減七磅執韁只須負120磅上陣，抽一檔形勢有利，有權重敲勝鼓。

至於「人和家興」為希斯季內唯一連捷馬，上仗跑谷草1200米落敗皆因當日賽事形勢不利放頭，不可完全作準。

今賽改配周俊樂只須負115磅，只要出閘順利應可勝回一仗。

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