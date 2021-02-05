周末（6日）沙田十場泥草混合賽，每場賽事均有從化兵列陣。

第四場「飛馬輝煌」季內出道首三戰於田草1200米，取得一冠兩亞，隨後兩仗移師谷草1200及田草1400米，演出俱跌watt。

丁冠豪隨即安排馬匹到從化受訓，並由當地副練主操，深受重視。

「飛馬輝煌」返港後由潘頓連操三課，今次人馬首度合作，並回師田草1200米強項，表現令人期待。

第九場「佐治勇駒」是三歲澳洲自購馬，來港前兩戰全勝。

此駒去年11月來港展開操練，12月改往從化受訓，並在當地試閘跑第三。

「佐治勇駒」回港後兩課大閘，均由莫雷拉考驗，這匹方嘉柏之秘密武器，小心一鳴驚人。

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