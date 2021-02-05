周末（6日）沙田十場賽事，當中有三場草地1200米，分別為第一場、第四場及第九場。

莫雷拉今季在田草1200米成績傲視同儕，50戰成績14冠5亞5季，勝出率28%、上名率48%。

潘頓緊隨其後，53戰取得7冠10亞4季，勝出率13%、上名率39%。

而何澤堯獲6冠2亞5季，至於巴度及田泰安則取得四場及三場頭馬。

雷神今次賽事，第一場策騎「首飾傳奇」上陣，此駒前仗同程跑第二，上仗輸谷草不能作準，今次回師田草排內檔，有力坐正。

他在第九場夥拍「佐治勇駒」出賽，這匹方嘉柏馬房初出馬，賽前做足準備，小心一出即勝。

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