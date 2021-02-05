明午（6日）田戰跑三泥七草，其中兩場泥地賽均跑1650米。

此程今季暫14戰，5檔馬贏四場為最多，1檔及6檔馬各取三W亦不俗。

結合馬匹實力推敲，當紅小將周俊樂明午一對6檔座騎皆有可捧之道。

第五場五班1650米泥地，「緣份」上季曾在四班賽入位，現居第五班佔便宜，初跑泥地可謀突破。

第六場四班1650米泥地，「雙天至尊」七戰同程獲冠亞季各一，路程首本，6檔起步埋欄順放，有機會直領到底。

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