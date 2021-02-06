第九場三班草地1200米：「佐治勇駒」方廐69分自購馬初出即用雷神，部署想一出即勝，昨日（5日）開飛3.1倍，5點回上4.7倍，現時4.1倍W，1.9倍P。

信心早飛多，「佐治勇駒」賽前試閘姿態從容，如臨場再熱啲會仲有信心。

「人和家興」上場大熱倒灶確實失望，今次重跑田草1200米用周俊樂減磅明顯想補鑊。

昨日開飛2.2倍大熱，5點企住2.4倍，現時稍回上4.1倍W，1.9倍P。睇飛當然好大信心，不過值唔值博就見仁見智。

「共同勝利」前仗蘇銘倫騎贏同程技術取勝，今仗再跑同程，昨日開飛22倍，5點落到15倍，現時9.9倍W，3.1倍P。

飛數唔算太勁，不過始終隻馬識贏，有賠率預佢一票都無妨。

「帝豪寶寶」近兩場跑同程都係慢閘，不過後上都有一段走勢睇吓。今仗又再跑同程，昨日開飛18倍，5點落到14倍，現時14倍W，3.6倍P。

隻馬有墊底飛支持，只要順利出閘唔慢，今場贏埋唔奇。

提供：10佐治勇駒、6帝豪寶寶、8人和家興、6帝豪寶寶

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