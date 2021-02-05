方嘉柏近期有啲運滯，旗下馬經常跑第二，被不停出擊得手的蔡約翰狂追上來，練馬師榜領先地位岌岌可危。

剛周三（3日）總算憑「資本家」贏番場，頂一頂蔡約翰，現時只領先兩場頭馬。

方廐一批舊馬已用得七七八八，要靠新馬接棒出擊。

好似今期（6日）第九場「佐治勇駒」，初出一定唔會嘆慢板，事關此駒其中一對合夥馬主分別為「綠色」系李嘉俊同「風流人物」馬主鄭加文，佢哋都係方嘉柏忠實支持者。

睇埋「佐治勇駒」於澳洲兩出兩捷，贏馬路程都係1200米。

來港後喺從化、谷草和田草都試過大閘，做齊晒工夫初出跑1200米，擺明車馬要攞頭彩。

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