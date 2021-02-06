第五場五班1650米泥地：「甜酒杯」季內五班贏同程一注夾中，升上四班跑幾仗無影，减夠分今場落返五班即安排重跑贏馬路程部署一絕。

昨日（5日）開飛5.8倍，5點企住5.9倍，現時落到3.9倍成大熱門，1.9倍P。

有早飛但未算好勁，但依家呢個飛數就對辦。

「上浦福滿」大前仗跑完同程後，走去跑兩場唔合腳法嘅草地長途，目的想點好清楚，今仗重跑首本同程用巴度似想贏返場。

昨日開飛7倍有飛，5點回上9.9倍，現時輕輕再上11倍W，3.2倍P。

墊底飛有，維持現時呢個賠率就最好，半冷要拖。

「百寶袋」近兩仗跑泥地短途出色，今仗增程跑1650米，過住跑谷草1650米都可上名，今仗應可應付。

昨日開飛5.9倍，5點6.2倍，現時落番5.2倍W，2倍P。

早飛到位，今場排到好位，三甲無問題。

「緣份」近幾仗試馬味濃，今仗轉跑泥地可能博你唔信。

昨日開飛32倍，5點落到只得12倍，現時15倍W，4.8倍P。

WP都有早飛支持，如臨場再落啲飛嘅話就應會有嘢睇。

提供：2甜酒杯、8上浦福滿、4百寶袋、6緣份

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