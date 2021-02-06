今天（6日）沙田賽事為鼠年最後一次的日馬，繼頭場莫雷拉勝出大熱門「首飾傳奇」（蔡約翰馬房）之後，第二場上演的第四班1000米，輪到潘頓座騎「同有友」（沈集成馬房）被捧成大熱。

可惜這一匹3倍大熱門馬匹演出不似預期，一早守靚位之下，放至最後200米卻轉力弱，最終更三甲不保，只以第十名過終點，表現令人大失所望。

是場頭馬由初出的三歲澳洲自購新馬「怡心聲」（姚本輝馬房）奪得，騎師梁家俊自19年11月9日勝出「極速前進」（已退役）之後，相隔15個月在田草直路賽重響勝鼓。

而「怡心聲」一出即贏，亦造就騎練今季取得合作首捷。

第二場單Win及組合獨贏A2分別派71元及23元，二重彩派574元。

至於跑獲第二至四名為「快快有」、「遨遊千里」與「超然」。

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