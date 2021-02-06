第四場四班1200米：「飛馬輝煌」季內在四班跑同程一冠一亞，升上三班跑兩次唔同路程，表現不似預期，今仗落返四班重跑田草1200米強配潘頓。

昨日開飛3.5倍，5點落到2.9倍，現時3.2倍W，2倍P。

早餐飛勁，雖然要負頂磅，但對手似是而非，應可再勝。

「威風凜凜」今場季內初出，一直在從化操練，埋門連課試閘表現好。

昨日開飛48倍，5點落到27倍，現時再落到21倍W，4.6倍P。

有些少墊底飛慢慢落，今場負輕磅兼用大師傅騎而唔係見習生似有心思，要留意。

「荷花福星」今季已跑咗7場，經常近但無威脅，所以減分好慢，今場評分只比季初减咗6分，今仗再跑同程有運排到好位。

昨日開飛3.4倍，5點回上4.7倍，現時5.2倍W，1.9倍P。

早餐墊底飛到位，有信心想贏返仗咁款喎，始終排到好位會好跑，一定要預佢一票。

「連利福將」今季只跑三仗，上場跑田草1000米後明顯加強操練，今場重跑贏馬路程田草1200米，用硬淨騎師郭能似想出擊喎。

昨日開飛14倍，5點落到8.7倍，現時再落到7倍W，2.1倍P，睇飛就話你知今場會跑畀你睇。

提供：1飛馬輝煌、10威風凜凜、6荷花福星、3連利福將

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