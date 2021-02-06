鼠年日馬最後一戰（6日），賽事中產生了不少冷門戰果，然而到尾場上演之第三班草地1400米，卻開出正路賽果，由騎師榜排名頭三位高手包辦三重彩。

潘頓於今個賽日早段連番失機，但尾段則打出身價波，先於第九場爆出10倍半冷Win「手到回來」（容天鵬馬房），其後再熱食2.8倍「糖糖幸運」（丁冠豪馬房），個人包辦最後一口孖寶。

「糖糖幸運」沿途採取主動跑法，入直路仍游刃有餘，加上田泰安座騎「銀馳」（蔡約翰馬房）末段衝刺時左片右片，斷送機會，令前駒順利帶到。

至於跑第三名則是莫雷拉胯下次熱門「浪漫組合」（沈集成馬房），由三大高手組成的三重彩派彩359元。

丁冠豪說：「今次是潘頓主動向我索騎『糖糖幸運』，與馬主商量過後，我們決定把此駒交回他策騎，結果人馬都發揮得相當之好。

「此馬今仗贏來帶點幸運，一來牠得到一檔之助，二來若非跑第二的『銀馳』於終點前外閃，相信頭馬已落在後駒身上。」

「賽後潘頓向我匯報，『糖糖幸運』走來仍有點驚青，不太願意貼欄跑，如此看來牠仍有一定的進步空間。」

「暫時我仍會安排牠跑1400米，潘頓則認為馬兒可應付1600米。」

此外，騎師王彩池由本地華將梁家俊中止莫雷拉五連勝紀錄，後者今戰連中三元，以4分之微險勝雷神，首次於季內勝出騎師王。

第十場單Win及組合獨贏A1分別派28.5元及47.5元，二重彩派177元。

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