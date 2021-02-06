潘頓在今期（6日）沙田日賽早段表現低迷，跑罷頭七場賽事騎師王一分未得，包括夥拍三匹大熱門「同有友」、「飛馬輝煌」及「進優自在」全數落第。

不過隨着第八場夥拍「傳盛」（呂廐）跑獲亞軍後，潘頓手風似乎有所提升，須知他在第九場三班草地1200米策騎容廐「手到回來」爆10倍半冷輕鬆掄元。

「手到回來」今仗締速為1分08秒36，與由「電子群星」創造的三班紀錄時間1分08秒31僅差0.05秒。

踏入2021年，容天鵬與潘頓合作六次獲三冠一亞佳績，頭馬包括「皮具之星」（1月1日）、「嘉應精英」（1月6日）及「手到回來」（2月6日）。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派102及16.5元，二重彩派386元。

第二至四名順序為「人和家興」、「帝豪寶寶」及「會長之星」。

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