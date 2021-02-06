農曆新年將至，家家戶戶都忙於清潔屋企，唔少人會去家品店買清潔用品大掃除，從事家品生意嘅老闆一定賺唔少。

本地某大連鎖家品集團榮譽主席劉栢輝肯定係其中一位，轄下舖頭既然生意好，分分鐘帶旺佢埋養馬。

其名下四歲馬「浪漫組合」今午（6日）跑沙田尾場三班1400米，擺埋雷神上去，幕後開齋決心好大。

「浪漫組合」季內一再受制於外檔，只能跑三至五名。

上仗同程配巫顯東，略嫌留得太後，結果姍姍來遲跑梗頸四。

雷神以往曾替同主高價本地拍賣馬「家品皇者」（已取消登記）一出即勝，如今復策季初騎過的「浪漫組合」，佢有機會幫到劉栢輝重拾勝軌。

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