今次（6日）沙田日馬第十場三班1400米，可說形勢較為明朗，皆因在1月17日同程分列亞、季、殿軍的「星運明爵」、「糖糖幸運」及「浪漫組合」再同場角逐。

除「星運明爵」仍負輕磅而與上仗一樣排6檔外，後兩駒今戰檔位形勢俱比上賽理想，各有條件提升名次。

至於全場唯一可推翻大局的生力軍大概就是蔡廐「銀馳」，本身上仗在港初出跑1200米，臨場票數冷落跑來仍虎虎有威，連番受阻下後追甚勁。

如今增程再戰，田泰安肯棄「糖糖幸運」而繼續效力，「銀馳」必有其優點，值得重視。

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