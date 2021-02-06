華將老大哥梁家俊於今天（6日）的送歲日賽表現醒神，他的頭兩匹座騎均先後報捷，比今戰食頭糊的莫雷拉更快起孖。

梁家俊於第二場已憑姚廐初出馬「怡心聲」掄元，到第四場的四班草地1200米賽事，他策騎今日第二匹座騎「荷花福星」（蘇保羅馬房）錦上添花，個人跑兩場贏兩場，今季第三次取得起孖佳績。

「荷花福星」打開今季勝門，歷來五次配梁家俊出賽獲1冠1亞2殿，人馬合拍。

而蘇廐繼上期日馬（1月31日）「三圓䮭路」，今次跑日馬續添進賬。

蘇保羅說：「『荷花福星』今場在梁家俊胯下贏馬，這也是今季我和家俊首次合作的頭馬，希望大家未來可以合作贏更多馬。」

「此馬過往不太好彩，近三場都是排外檔，而且出閘常緩慢，今場排一檔幫助很大。」

「入閘前我請家俊做足閘前熱身運動打圈，提醒馬兒出閘打醒十二分精神，今場馬兒出閘順利，故此跑出好成績。」

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跑獲第二至四名馬匹為「遨遊之星」、「連利福將」與「五邑之星」。

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