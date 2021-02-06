現時排於騎師榜次席的潘頓，今天（6日）賽事演出實在不敢恭維，堂堂四屆香港冠軍騎師，於頭六場策騎五駒出賽，竟然連位置一席都沒有。

當中在他胯下的三匹大熱門3倍「同有友」（沈集成馬房）、2.1倍「飛馬輝煌」（丁冠豪馬房）及2.4倍「進優自在」（徐雨石馬房），WP票數合計輸掉3,796萬元，其擁躉可謂大出血。

第六場第四班1650米泥地賽，潘頓座騎「進優自在」沿途跟守五、六位，殊不知入直路騎落一滴都冇。

反之呂健威馬房「雙天至尊」配上周俊樂籍減磅之肪，走來越放越順，結果輕取對手兩馬位率先衝線，在同程獲得服役生涯第二捷。

第六場單Win及組合獨贏A2分別派109.5元及24.5元，二重彩派403元。

至於跑獲第二至四名為「愛馬劍」、「團結一致」與「兩全其美」。

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