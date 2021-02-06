今天舉行本季第44次賽事，剛好是馬季的一半。

而已舉行過之一半馬季中，莫雷拉稱得上一人獨大，如騎師王彩池中，他個人已23次封王，且在最近五個賽日獨佔鰲頭。

不過，今天（6日）於農曆新年前的最後一期日賽，由本地騎師梁家俊打破局面。

季內首次戴帽的梁家俊說：「很開心可在今次賽事連中三元，先要多謝各練馬師及馬主的支持，令我可獲得這些有機會的座騎，希望之後繼續手風順。」

「今日三匹頭馬，『怡心聲』具有質素並且在進步中，我相信牠日後跑1400至1600米會更好。」

「『喜氣綿綿』是一匹難出頭的馬，晨課時亦常常會緊張，我們花了不少時間讓牠學會放鬆，今次雖然只獲平頭冠軍，但對此馬而言絕對是個好開始。」

「至於『荷花福星』近幾仗都由我策騎，我早認為牠在此評分有爭勝之力，今次終憑一檔之助取得頭馬。」

此外，在本月21日上演之四歲馬系列次關香港經典盃（1800），梁家俊已落實策騎告東尼馬房「幸福老撾」上陣。

騎者上仗獲重召，重新替此駒掛帥，贏出谷草1650米賽事。

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