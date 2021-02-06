第六場四班泥地1650米：「愛馬劍」上場初跑此程大勝三個馬位，今仗（6日）吼準再跑，昨日（5日）開飛9.4倍，5點落到7.7倍，現時再落到3.6倍W，1.7倍P。

此駒早飛勁有信心，雖然今場形勢晤同咗，但以上場贏馬姿態嚟講，再贏晤難呢個尾寶唔怕追。

「團結一致」今季五戰同程場場近，上場蘇銘倫已發揮好好，但都喺終點前被擒。今仗再戰用雷神，明顯就心急想贏交代。

昨日開飛3.7倍，5點4.4倍，現時4.8倍W，1.8倍P。早餐飛當然有，睇吓雷神幫晤到呢匹馬開齋？現時呢個賠率可以接受。

「鵰神」今季跑三場泥地都落第，今仗落第四班跑一定有優勢。

昨日開飛34倍，5點16倍，現時企住18倍W，4.3倍P。早飛雖然晤算勁，但如臨場有飛落就要跟。

「進優自在」上場初跑同程，雖然落後頭馬三馬位得第二，但總算試到腳法識跑泥地。

今場再戰同程，同場對手同上仗相若，昨日開飛2.6倍大熱，5點3倍，現時3.3倍W，1.5倍P。早餐飛相當多，不過如熱到3倍以下又晤係好直博！

提供：5愛馬劍、2團結一致、1鵰神、6兩全其美

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