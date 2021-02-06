上季一出即勝的「連連歡樂」（告東尼馬房），踏入今季表現不進反退，縱使曾配上兩大高手莫雷拉、潘頓跑過，又嘗試轉換馬房，依然未能再添勝仗，連續三場大熱倒灶。

「連連歡樂」今天（6日）轉東廐初出，在贏馬路程沙田1000米直路賽只能以第四名完成賽事，未能給與該場頭馬「必長勝」（文家良馬房）任何威脅。

四歲新西蘭自購馬「必長勝」今仗在港初出，即以輕鬆姿態奠勝，潛藏初露。

其練馬師文家良賽後說：「『必長勝』曾由莫雷拉試閘，雷神對我表示，他在第三班有很多座騎可揀，未必今次可以騎到此馬，希望我可以等他稍後未有聘約時，才安排此馬出賽。」

「但在於我的立場，馬主每個月給養馬費，我唔想等雷神，既然馬兒近期狀態不錯，便安排牠今天出賽。」

「『必長勝』在港兩度試閘，走勢均不錯，但由於牠在外地贏1200米，今場跑直路賽乃熱身性質，估不到牠可以一出即勝。」

「既然牠在1000米一出即勝，下場我會部署牠再爭同程。」

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