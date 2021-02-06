將於3月起在港上陣的巴西籍騎師馬雅，已經由新加坡飛抵香港依例隔離緊21日，佢一旦通過檢測，2月底就可以開始操馬。

近年香港馬圈捲起森巴旋風，莫雷拉已唔使再介紹，波健士亦站穩陣腳，今季已有15場頭馬，分別來自蔡約翰、告東尼、姚本輝等大馬房，反映佢線路頗為廣泛。

波健士支持多，但都有一個小缺點，就係英文仲係麻麻哋，逢跑馬日都要由一位繙譯幫佢同練馬師及馬主溝通。

昨朝（5日）試閘後，佢終於突破自己，試完下星期三（10日）谷草夜馬正選馬「總統之星」（沈廐）後，全程用英文向沈集成匯報，唔使繙譯幫忙。

俗語有云「書到用時方恨少」，相信唔少人出社會工作後都領略到。

波仔亦一樣，佢讀書時期有學英文，但就唔算叻，當時亦估唔到自己會來到香港發展。

來到香港搵食後，佢終於的起心肝，請咗私人補習老師努力學習英文。

經過一年苦練後，佢終於練出個膽子，同練馬師單對單溝通，內容涉及馬匹晨操表現、策騎方式等重要環節，表現出一份上進心，值得嘉許。

撰文：林湛穎

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