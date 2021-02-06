今午（6日）舉行十場沙田日馬，當中三場泥地賽皆形勢混亂，冷門馬隨時趁勢抬頭。

其中，第五場「上浦福滿」前季泥地三連捷由47分贏到64分，上季一直減分都係唔掂。

季內轉倉後開始有起色，上賽除眼罩跑草地都追入第四，睇嚟老馬狀態返緊嚟，再加上評分跌到過晒龍嘅30分，跑番泥地隨時喺直路執豆咁執。

第六場「雷霆戰駒」近兩戰泥地後追都幾有睇頭，前仗轉彎被圍困墮後，末段都可以追番上嚟。

上場轉彎發力，不過就兜大彎蝕腳程，尾段追得冇咁勁可以理解。

有呢兩場打底，相信楊明綸會掌握到騎法，從而爭取好成績。

第七場「福多寶」今季運氣唔錯，四次出賽都抽到內檔，對佢嘅跑法相當有利。

雖然呢匹六歲馬咁大個仔第一次跑泥地，不過佢嘅外祖父係知名美國種馬Tale Of The Cat，場地性能毋須擔心，博冷無妨。

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