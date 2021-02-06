容天鵬與潘頓踏入新一年合作屢創佳績，今午（6日）沙田馬場跑馬，兩人憑「手到回來」攜手爆10倍半冷Win掄元。

容天鵬說：「今次是潘頓主動向我索騎『手到回來』，此馬過往受健康問題困擾，腳患嚴重。」

「近期情況受到控制，今場交回應有的水準。」

「牠是肉身馬，很容易有肥態，所以必須要保持一定的運動量，同時又要顧及牠的腳部舊患。」

「因此為牠安排操練工夫時，要份外小心謹慎，此馬跑沙田及快活谷均可以應付。」

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