賭王何鴻燊離世後，其子何猷亨繼承「爆」系專屬紅藍色綵衣，以個人名義持有本地拍賣馬「爆谷」（東廐），至於賭王女兒何超蕸亦有團體馬「普仁」（容廐）。

至於賭王另一女兒何超雄亦回歸馬圈，引入一匹三歲澳洲自購新馬，命名「快快有」，交予羅富全馬房訓練。

此駒將於今午（6日）沙田第二場四班1000米直路賽初試啼聲，由何澤堯策騎排12檔負125磅上陣。

「快快有」來港後試過四次大閘，當中近兩次草閘都試得有聲有色。

雖然莫雷拉試三次閘後冇騎，今場跑番蔡約翰的「仙履奇遇」，但近期有不少同類而贏馬的個案。

剛周三（3日）就有潘頓操完「晉神」唔騎而由雷神勝出谷戰，如今「快快有」由華將一哥何澤堯操刀，亦未嘗不可交出好成績。

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