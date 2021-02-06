英國著名賽馬記者Paul Haigh上周離世，終年76歲。

普羅馬迷可能不認識他，不過他在世界馬圈頗有名氣，身為一位賽馬記者，他的文筆得到認同，而其性格率直，所以獲不少人尊重。

對於香港馬圈之中，Paul Haigh亦不是一位陌生人，因為他曾來港為香港賽馬會工作，不過之後就離開，點解要離開，相信不少知情人士都會知道。

香港賽馬會是世界馬圈中知名的機構，不少人都慕名而來工作，但當人們正式上班之後，就知不是一份容易打的工。

據了解，內裏的人事關係、公司文化，不是人人都可以接受到，因此近年有不少馬會的writers（撰稿人）都頂唔順而走人。

其後亦不是容易請人回來填補空缺，究竟點解會有這種情況？相信行內人都心中有數。

撰文：關志彬

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