11屆冠軍練馬師蔡約翰近期頻頻發動攻勢，今午（6日）沙田第一場五班草地1200米憑「首飾傳奇」打響頭炮後，頭馬數字僅落後榜首方嘉柏一場。

「首飾傳奇」為今仗大熱門，上仗因氣管多血而大熱倒灶後，蔡約翰安排此駒進行一課泥閘，結果成功為這匹難贏馬敲響季內勝鼓。

蔡約翰繼2019年4月22日「旋風腿」（已退役）後，相隔接近一年十個月，再次有旗下賽駒揚威五班賽事。

至於「首飾傳奇」鞍上人莫雷拉最近四期賽事三度食頭糊，分別為「玩斗財星」（1月27日）、「勝得威風」（1月31日）及「首飾傳奇」（2月6日）。

「首飾傳奇」馬主董滿輝說：「『首飾傳奇』落班有利，前仗莫雷拉發揮不錯，發力位拿捏得很好。」

「此馬曾氣管內有大量血液，在蔡約翰悉心照料下，馬兒可以再交出頭馬，我都很開心。」

「每次『首飾』系馬跑，我都會以愛駒做馬膽，買孖寶，三重彩食全餐，第二場我的團體馬『仙履奇遇』出賽，希望有好表現。」

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