外號「馬王輝」的練馬師姚本輝一向相馬眼光獨到，旗下自購新馬偶有佳作，應屆最佳新馬「寶成智勝」正是由他訓練的。

周末（6日）舉行十場沙田泥草混合賽，姚廐「怡心聲」服役初出，角逐第二場四班草地1000米。

「怡心聲」兩線血統相當顯赫，所以此駒在19年澳洲黃金海岸神奇百萬拍賣會出售時，身價高達320,000澳元（約189萬港元）。

「怡心聲」父系「利得精選」為老牌種馬，競賽時曾在1999年摘下藍鑽石錦標、萬利嘉多錦標（均為1200米）、考菲爾德堅尼（1600米）及2000年柯爾錦標（1400米）共四項一級賽冠軍。

在港同父馬包括「澳斯卡」、「包裝選擇」、「加州財子」、「幸運戰駒」及「大眾歡呼」（均已退役）等駒皆能一出即勝，而前兩駒皆是三級賽盟主。

「怡心聲」母系「取道非洲」為2013至14年南非最佳短途馬，13及14年成功連奪兩屆南非雌馬短途錦標（1200米），並於14年摘下飛行冠軍錦標（1000米）共三項一級賽。

「取道非洲」之母Bump ‘N Grind共產下九匹已出賽馬，其中八匹均有頭馬進賬，包括前者在內的所有子嗣均只在1000米及1200米贏馬，可見母線家族普遍均是正宗短途快馬。

「怡心聲」來港後試過三課田草大閘，備戰積極。

其中，在1月19日在梁家俊胯下沿途領放，在直路輕鬆拍實蔡廐新血「勇闖」，最終兩駒獲平頭冠軍，走勢亮眼。

「怡心聲」兩線血統優良，加上母線家族屬短途特性，故此駒初出被部署跑直路賽可以理解，且不排除牠有好演出。

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