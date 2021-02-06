方嘉柏在剛周三（3日）憑「資本家」食尾糊，打破本身連續三期不勝困局，更避免蔡約翰將其優勢進一步縮窄。

今午（6日）在沙田馬場跑馬，面對強敵蔡約翰食頭糊之形勢，方嘉柏不甘示弱，憑「星運子爵」一放到底，勝出第三場二班草地1600米賽事。

「星運子爵」馬主為方嘉柏鐵粉游紹賢，季內他名下「星運子爵」及團體馬「駿爵士」皆在9月贏馬，然而其後卻連場搏失，今仗卒之為馬主打破近四個半月的齋缽。

今場雖然只有八駒角逐，然而三大熱門「電路三號」、「勁力勇士」及「翠湖飛鷹」卻全數三甲不入，賽果令人意外。

第三場單Win及組合獨贏A2分別派89及32.5元，二重彩派2,869元。

第二至四名順序為「倬躍錦標」、「符號」及「精算齊同」。

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