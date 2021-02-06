今季練馬師之爭十分緊湊，目前榜首方嘉柏（41Win），比排第二位的蔡約翰（39Win）只有兩場頭馬優勢。

而正處於第三至六位的馬房呂健威（34Win）、羅富全（34Win）、告東尼（33Win）及沈集成（30Win），最多亦僅有四場差距，同樣有力加入爭冠行列。

華籍練馬師呂健威近季成績出色，今天（6日）沙田日賽勝出「雙天至尊」後，即重回龍虎榜三甲。

而他亦憑此勝仗，與見習騎師周俊樂於季內第二次合作贏馬。

呂健威說：「『雙天至尊』自從季初贏完馬後，加了分似乎有點吃力。」

「此馬上場由周俊樂策騎後，樂仔對我表示馬兒一出頭要走得順，如果被其他馬鬥燒的話，馬兒會變得很搶口，未能發揮出應有水準。」

「『雙天至尊』今場報捷後，升上三班，至於能否繼續交出好表現，真是要睇形勢，牠需要有利形勢才跑得好，若然有馬與牠鬥燒或鬥搶的話，牠便跑得不好。」

「至於下場會否續由周俊樂策騎，仍是未知之數，除了樂仔外，曾為此馬開齋的莫雷拉也是理想人選。」

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