第七場三班泥地1800米：「天天精彩」係泥地專家，加程應該難佢唔到。

昨日（5日）開飛2.9倍，5點企住2.8倍，現時稍回上3.6倍W，1.6倍P。睇飛入三甲就穩如鐵塔，如今日（6日）場地利後上可再贏，可做馬膽。

「超霸神駒」上場一放到底贏同程，段段快最終都可以大勝，表現令人驚喜。

今仗再跑排到一檔有利其前置跑法，如場地狀况好似上場一樣，再一次放到都晤奇。

昨日開飛6倍，5點落到4.5倍，現時4.9倍W，1.9倍P。睇飛似乎信心十足可連捷，不過上場16倍，今場只得4.9倍兼要負多10磅上陣，不妨研度。

「好計」上場跑泥地1800米55倍殺入冷位，今仗再跑泥地，隔夜居然有飛，昨日開飛12倍，5點回上18倍，現時12倍W，3.5倍P。

睇飛似又想博入嚟咁款，可以預佢一票，當然呢匹馬如今場輸，下場落第四班就贏面高好多！

「都靈紅星」七歲老馬，今季轉咗去葉楚航馬房跑得好，今仗再跑同程，昨日開飛22倍，5點落到16倍，現時8倍W，2.1倍P。有墊底飛，位置早飛多，三甲可兼顧。

提供：8天天精彩、10好計、2超霸神駒、5都靈紅星

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