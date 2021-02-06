今次星期六（6日）跑馬，大熱門馬匹連場失利，暫時跑過八場賽事，只有頭場「首飾傳奇」（蔡約翰馬房）一駒贏馬，其餘七匹亦僅「百寶袋」跑入第三。

第八場第三班1000米雖然只得11駒角逐，大熱門繼續冇影！

告東尼馬房「連連歡樂」只得梗頸四，此駒出道以來，四次參賽逢出必熱，獨贏賠率從未超過2倍。

結果這一匹轉投東廐初出的四歲馬再一次熱倒，騎練莫雷拉與告東尼今日兩匹2倍以下熱門馬全負，之前一駒為第三場跑包尾的1.7倍「電路三號」。

雷神今場揀騎「連連歡樂」拼敗，然而在他胯下曾勝出試閘的「必長勝」（文家良馬房）一出即贏，爆出25倍冷Win。

連同第二場「怡心聲」（姚本輝馬房）在內，今天所舉行的兩場直路賽均由初出馬獲勝。

第八場單Win及組合獨贏A3分別派250.5元及47.5元，二重彩派1,139元。

至於跑獲第二、三名馬匹是「傳盛」及「暖在你心」。

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