第二場四班1000米：「同有友」今仗用潘頓就必然大熱。

昨日（5日）開飛2.7倍，5點2.5倍，現時2.7倍W，1.4倍，早飛非常多，反映有信心重開勝門。

但跑落只係得個近字，就算今仗用潘頓兼排到最有利嘅直路賽嘅14檔，都唔太睇好，何況仲要咁熱，最多三三四四！

「怡心聲」姚本輝馬房插班馬初出，操好上陣，埋門試輕鬆已準備就緒。

昨日開飛15倍，5點12倍，現時8.4倍W，2.6倍P。

有墊底飛早飛，今場有大樹遮蔭，就算要落飛都有大把空間，今場最佳半冷。

「快快有」係另一匹插班馬初出屬羅富全馬房，莫雷拉一直操開，雖然最後無騎換上何澤堯，但威力無減。

昨日開飛25倍，5點20倍，現時落到14倍W，3.7倍P。

雖然早餐飛唔算勁但都有嘅，雷神唔騎變成有分頭，千萬不要錯過。

「寶貝兒」今季進步，陣上表現超凖，跑同程田草1000米2W1Q，今仗再戰同程續配巴度。

昨日開飛5倍，5點落到4倍，現時輕輕回上5.1倍W，1.6倍P。

早餐飛勁，今場負輕磅兼排到好位，三甲實有。

提供：11寶貝兒、10怡心聲、7快快有、4同有友

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199