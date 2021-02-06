蘇保羅與梁家俊這對中外練騎合作次數不少，然而攜手贏馬數字卻一直寥寥可數。

不過在今午（6日）沙田泥草混合賽，「喜氣綿綿」克服排14檔的難度，後上一攻而破，最終與「皇龍司令」鬥得難分難解，最終兩駒獲得平頭冠軍，齊齊敲響在港勝鼓。

他們是日合作兩駒「荷花福星」及「喜氣綿綿」全勝，並聯手囊括其中一條第四口孖寶，派彩為241元。

梁家俊今日手風極順，上半場策騎「怡心聲」、「荷花福星」及「喜氣綿綿」三戰全勝，風頭更蓋過近期如日方中的莫雷拉。

至於「皇龍司令」則與「喜氣綿綿」包辦13、14檔連贏，前者亦助徐雨石與莫雷拉初次在2021年攜手贏馬。

莫雷拉自1月10日沙田日賽後，已連續九期賽事獲得起孖或以上佳績。

第五場「皇龍司令」及「喜氣綿綿」獨贏分別派27及41.5元，組合獨贏A2及A3分別派11.5及10.5元。

二重彩7、10順序派195元，至於10、7則派279元。

第三、四名順序為「百寶袋」及「火天大有」。

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