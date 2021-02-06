第八場三班草地1000米：「連連歡樂」季內初出1.3倍第二，幕後可能已經晤满意，上場再跑用周俊樂同程，1.6倍再輸，但其實完成時間好過首戰，代表上場對手表現比初出嗰場仲勁。

今仗（5日）轉倉後首戰跑贏馬路程兼用到最好嘅莫雷拉，牌面就好清楚係晤衰得。

昨日開飛2倍，5點企住2倍，現時2.3倍W，1.1倍P。熱就必然，咁練馬師都已經做好本份，操足兼用雷神，睇飛就信心十足，希望贏到啦！

「路路之星」季初於第四班贏同程時間快，升班再跑兩次表現都晤失禮。

昨日開飛11倍，5點落到7.9倍，現時8.5倍W，2.1倍P。有早飛但晤算多，今場有明星馬同場，入位應無壓力。

「傅盛」係田草1000米專家，近三仗跑都入位。

今場再跑同程續配潘頓，昨日開飛4.7倍，5點稍回上6倍，現時5.6倍W，1.8倍P。有早飛但信心晤夠，始終要負重磅係吃虧啲，但入位晤難。

「必長勝」69分自購馬今場初出，賽前雷神一直操住，但騎者最後揀「連連歡樂」無可厚非，不過前駒埋門試閘表現晤錯。

昨日開飛26倍，5點輕轉調整到20倍，現時20倍W，5.5倍P。有些少早飛，今仗排到有利直路賽嘅外檔，人棄我取跑個冷位有幾奇。

提供：7連連歡樂、6路路之星、1傅盛、4必長勝

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