第三場二班1600米：「電路三號」季內三戰1W2P，上場雷神騎贏同程姿態輕鬆。今仗原裝配搭再戰同程。

昨日（6日）開飛2倍，5點企住2倍，現時1.8倍W，1倍P。

早餐飛勁重，反映信心爆棚，連捷無難度，鐵膽，齋W捧場。

「友誼至好」今季六戰無功已减8分，今場再戰首本路程田草1600米，對手實力已無前幾場咁強。

昨日開飛15倍，5點輕輕落到12倍，現時10倍W，2.6倍P。

早餐W飛唔算多，不過位置飛就有啲墊底飛，應有三甲。

「星運子爵」上場跑谷草1650米埋門飲恨第二，今場轉場跑田草1600米應無問題。

昨日開飛12倍，5點落到6.7倍少咗4成，現時7.9倍W，1.9倍P。

有墊底飛嘅，贏就難啲，但三甲都穩陣嘅！

「勁力勇士」近兩仗贏1200及1400米，今仗升二班再增程跑1600米，幕後顯然想試匹馬有無能力參加四歲糸列賽事。

昨日開飛3.5倍，5點輕輕回上4倍，現時4.4倍W，1.5倍P。

早餐票數反映有信心，不過有信心還信心，始終要升班增程跑，喺無賠率情况之下，最多位置。

提供：2電路三號、1友誼至好、7星運子爵、6勁力勇士

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