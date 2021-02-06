「熊」系馬主范邦初日前受訪時透露，名下「滿冠熊」原定報跑去年12月26日三班泥地1800米。

不過由於他當時仍然處於隔離期，因此請霍利時將此駒推遲至今午（6日）沙田泥草混合賽才派出此駒上陣，結果這個安排有美滿結果。

第七場三班泥地1800米，薛恩夥拍「滿冠熊」一拍即合，這匹六歲美國自購馬沿途跟守第四位，入直路超越前領馬脫穎而出，就此爆23倍冷門掄元。

薛恩繼去季兩度為「又係熊」建功後，相隔約七個月再度為「熊」系賽駒贏馬，騎者與幕後合作愉快。

霍利時說：「『滿冠熊』跑二班很吃虧，但降三班則具競爭力，今場早段『超霸神駒』放得太快，因此我覺得前駒是有機會越過對手贏馬。」

「今場薛恩發揮『滿冠熊』出色，亦應記一功。」

第七場單Win及組合獨贏A3分別派232及35元，二重彩派1,146元。

第二至四名順序為「平海飛星」、「超霸神駒」及「牽旺加富」。

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