與霍利時合作多年的「熊」系馬主范邦初，名下「滿冠熊」在今午（6日）第七場三班泥地1800米爆冷贏馬。

「滿冠熊」馬主范邦初說：「我和太太早前從美國回港，來港後可以親自拉頭馬，十分開心。」

「『滿冠熊』原本去年12月26日跑泥地，但當日我仍在隔離中，因此霍利時為了我而推遲此馬至今天跑，這可能更好，因為牠跑新鮮感更出色。」

「坦白講我認為『滿冠熊』今天的機會一般，因為我覺得『超霸神駒』機會更大，所以我都沒有打『熊』仔公仔領呔，結果牠爆出23倍冷門取勝。」

「今次是『熊』仔頭馬之中，賠率最冷的一駒。」

范太則笑說：「我和先生已有六個月沒有見這幾匹『熊』仔馬，賽前『滿冠熊』在沙圈步行時，我叫『滿冠熊』做『囝囝』，牠好像認出我的聲音，很有靈性，並向我們點頭。」

「我投注了1000元WP，牠真是好叻仔。」

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