洋名Michael的鄭俊偉練馬一向有心機，無奈巧婦難為無米炊，好在都有新馬主支持佢。

好似今次（6日）田戰第七場「牽旺加富」，馬主牽旺之友團體成員之中，有「智弗拍檔」其中一位馬主曾文舜，以及「三生好運」馬主譚啟聰，而呢兩匹馬都養在羅廐。

所以「牽旺加富」留得喺自己馬房，Michael當然要識do盡快幫佢開齋。

睇番「牽旺加富」於愛爾蘭跑六次膠沙地，取得一勝四位成績，贏馬路程係1600米。

呢匹五歲自購馬今季起在港服役，上次初戰泥地一哩步步檻返嚟跑到第五，今仗增程轉戰泥地1800米，話唔定會有突破性演出。

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