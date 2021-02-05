要看掌相，首要看掌色，其次掌形，最後才看掌紋，掌色大致可簡單地分為四大類，掌色白、掌色粉紅、掌色鮮紅及掌色發黄。

掌色偏白為最好的掌色，因為有此掌色者為幸運得財之人，一生運氣順遂，天生的財運較好，很容易便能獲得財富。

若天生掌色偏白者，天生貴人多，所擁有財富亦會較多，並為最佳的掌色。

掌色偏粉紅之人，運氣不俗，凡事都能逢凶化吉，做事往往「少勞多得」，只要用心做事，便能得到回報。

粉紅色掌色之人，不妨把握時機做生意，成功的機會會比一般人高。

掌色鮮紅之人為「辛苦得財」，生活奔波勞碌，性格比較暴躁，而且要注意心血管疾病，幸好掌色鮮紅之人，即使工作較為辛苦，亦能得到相應回報，為「多勞多得」之人。

掌色發黄之人，天生勞碌命，大多數從事勞動階層，經常需要做體力勞動，為「多勞少得」之人。

若擁有此掌色者，可以從小學習一門手藝，踏實地過一生，不要嘗試做生意，否則容易血本無歸。

當然掌色會隨着時間而有所變化，若近期掌色不佳，建議不要嘗試高風險的投資，否則得不償失。

今期（6日）財位位於東北，可以以三區來劃分，港島區的北角及太古城；九龍區的鑽石山及彩虹；新界區的大埔均屬該區財位。

這次田戰第四場四班1200米「雄龍」，今季成績突飛猛進，六戰分取兩冠兩亞一季，落第一役為泥地賽事，不足為據。

上仗此駒自13檔出閘一直留後，轉彎走四疊蝕腳程才入直路，在不利的形勢下仍能上名。

現時在第四班評57分，甚具競爭力，配上運氣不俗的巴度，有望凱旋歸來。

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