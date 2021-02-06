「星運」系馬主游紹賢名下馬近期頻頻搏失，終於在今午（6日）泥草混合賽，憑「星運子爵」勝出第三場二班草地1600米，繼去年9月23日團體馬「駿爵士」後，再度揚威凱旋門。

方嘉柏說：「賽前我研究賽事，發現今場放頭馬不多，預計步速會慢，因此今場巴度把『星運子爵』擺前走。」

「人馬發揮十分出色，我非常開心馬兒可以在二班贏馬。」

「至於牠下場何時出賽，我會看馬兒未來幾天的狀態而定。」

對於今屆冠軍之爭，方嘉柏回應說：「我和蔡約翰都會百分百努力爭取頭馬，跑馬需要馬兒有實力外，還有騎師發揮，搏殺手風等許多客觀因素。」

「我只可以說，只要我的馬房好運一點，馬兒陣上際遇好一點，當可以交出理想成績，與蔡約翰周旋到底，我會fight all the way（戰鬥到底）。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199