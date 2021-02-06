今午（6日）沙田泥草混合賽出現平頭賽果，第五場五班泥地1650米，「喜氣綿綿」與「皇龍司令」最終攜手過終點獲並列冠軍。

「喜氣綿綿」練馬師蘇保羅說：「『喜氣綿綿』在港跑了24場，終於可以打開勝門，我也鬆一口氣，總算有交代。」

「此馬的評分已下降不少，由於牠曾在泥地1200米上名，其泥地性能不差，因此我部署牠跑泥地。」

「由於泥地的選擇不太多，因此將來可能轉爭快活谷。此馬曾於谷草1650米入Q，谷草也應該合發揮的。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199