第一場五班1200米：群龍無首之下，大熱就多數落喺雷神座騎到，今場亦不例外，「首飾傳奇」成為大熱門。

昨日（5日）開飛4.1倍，5點落到3.2倍，現時3.4倍W，1.5倍P。

呢匹馬大熱就一定唔抵啦，前仗跑同程第二算唔錯，不過實力已見盡，得三十幾蚊W，你要埋我嗰份！

「好友無敵」今季八戰全敗，相比起季初已減14分，現時38分，今仗可落五班，練者即報跑上季贏馬路程田草1200米兼強配潘頓，同上季部署一樣。

昨日開飛8.7倍，5點9倍，現時落到5.2倍W，2.2倍P。

今季最有飛就係呢場，早餐飛有，有心出擊，WP兼顧。

「合金之星」自從上季初出跑同程入過位之後，場場輸，直至上場跑谷草1200米，有飛12倍跑第六，最後150米受阻完全無騎過，但都走咗光，今仗重跑上名路程。

昨日開飛13倍，5點回上20倍，現時23倍W，5.7倍P，有些少墊底飛。

只要騎師今仗做好留放，可以贏晒！

「漸信龍駒」係全場最低分馬，雖然近兩仗落第，但有返啲腳影見到，今仗再跑同程用季內未開齋嘅黃俊。

昨日開飛9.5倍，5點落到7倍，現時9.2倍W，2.7倍P。

呢個配搭明顯有早飛支持，今仗排到好位，喺C跑道上係會好跑，只要出閘順利，沿途一定守到好位，睇吓騎師可唔可以取得季內第一勝，半冷首選。

提供：12漸信龍駒、10合金之星、4好友無敵、3全中

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