第十場三班草地1400米：「浪漫組合」其實早幾仗已可贏馬，奈何騎師發揮問題浪费咗機會。

此駒今仗終於要換雷神出馬，練馬師都恨交代。

昨日（5日）開飛3.2倍，5點企住3倍，現時4.1倍W，1.5倍P。早餐飛落哂，今場排到好位非常好跑，應可還盅贏馬。

「糖糖幸運」上場升班入位表現太差，今仗再跑重配潘頓排好位又係好跑。

昨日開飛2.5倍，5點回上4倍，現時企住4.1倍W，1.6倍P熱門。當然有早飛，但感覺晤夠勁，如贏得要再落啲飛就似樣。

「銀馳」外地贏過此程，昨日開飛6.1倍，5點企住6倍，現時落到只得5.8倍W，2.3倍P。

早餐W飛好勁，如今場放頭跑有權贏哂。

「星運明爵」上場錯失機會，今場難度就高咗。

昨日開飛23倍，5點大幅落到5.3倍，現時回上7.3倍W，2.3倍P。係有早飛，但未算勁，贏馬或較難，跑入位置應可以。

提供：12浪漫組合、1銀馳、11糖糖幸運、7星運明爵

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