睇賽事排位表，有些馬名會經常見到，心想這匹馬又出賽，同時又會擔心馬匹頻密出賽，會否因為疲勞而水準大跌？

這種俗稱「咕喱馬」的賽駒在港數目不少，馬房常會部署這些馬隔一兩星期匆匆再出，甚至連續兩個賽事日出賽都有。

當中，最新例子就有「甜酒杯」及「百寶袋」，雙雙跑罷剛周六（6日）第五場五班泥地一哩，繼於同在周三（10日）谷草五班一哩再跑。

今個馬季截至目前為止，季內暫時出賽次數最多現役馬，正正出自兩大前列練馬師方嘉柏與蔡約翰。

其中，蔡廐「首飾傳奇」以11次領先，方廐「精彩飛動」則以10次緊隨其後，平均每三個禮拜就會見到牠們一次跑馬。

近五季內每季出賽次數最多馬匹，乃係16至17年度馬季「炸魚薯條」，以及17至18年度馬季「運財童子」。

一個馬季大約十個半月，牠們當時每季各跑21次之多，絕對夠資格拎勤工獎。

在19至20年度馬季出賽最多的賽駒之一「關鍵時機」當時越跑越好，於季初逢跑必輸，季尾卻突然大爆發，在雷神胯下連贏三場，神奇到不得了！

「咕喱」有人話含貶義，鐵馬卻真實存在，好似雙雙跑到十歲仍未言休的「歡樂小子」與「奇真」，分別已出賽88與72次。

牠們今季仍經常跑近，即使贏不到，都不時令到馬主有獎金落袋，甚至養得起自己。

至於兩匹九歲馬「佳運來」及「恆駿寶駒」，雖然在港分別跑了76及77次，但係今季各有頭馬進賬。

當中，前駒更加初次征服第三班，被網民稱為高級「咕喱馬」。

馬圈亦有所謂的二奶馬，例如在01/02馬季開始服役的「三刀王」在港出賽多達96次，雖然贏過四次，但卻跑了21次第二，獲封經典二奶王。

現役亦有同類分子「都市神話」及「旅遊拿督」，各曾十次屈居亞軍，而且都未打開勝利之門。

牠們的二奶程度可謂更甚於「三刀王」，你可以話佢哋「咕喱」，同時亦可以讚佢哋長跑長有，凡事兩面睇嘛！

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