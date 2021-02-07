馬會近日公佈一批為數七駒的E布號新馬命名，牠們的主人部份為圈內養馬資歷深厚的馬主。

烙號E343的三歲新西蘭自購新馬名為「誠心所願」，馬主關百豪與親友及以個人名義養過不少賽駒。

其中，「如你所願」及「承你所願」（皆已退役）合共為他帶來13場頭馬進賬。

當中七捷良駒「承你所願」於上季更助見習騎師周俊樂，在港出道首日取得從騎首Win，當時更成馬場佳話。

關百豪與韋達合作愉快，將最新愛駒「誠心所願」繼續交由這一位新進練馬師主理。

年輕馬主蘇凱榮與家人均有養馬，當中其親姐蘇凱欣，正為七戰六捷明星馬「夢想成金」（羅富全馬房）主人。

蘇凱榮今季為個人名下「世界」系馬匹引進新血，烙號E315的三歲澳洲自購馬命名「美好世界」，由羅富全訓練。

七匹新馬中文名字

烙號 馬名 馬主 練馬師

E315 美好世界 蘇凱榮 羅富全

E320 倍增勝數 益友良朋團體 希斯

E331 高富帥 麥子健醫生 賀賢

E335 夢巴黎 工匠之友團體 文家良

E341 太紅人 李志蓮與徐兆兒等 羅富全

E342 勝利多多 朱詠儀 文家良

E343 誠心所願 關百豪 韋達

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