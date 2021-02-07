上期提到，一代馬王「原居民」由梁錫麟引入和訓練。

其後梁錫麟被廉記請飲咖啡而停牌，「原居民」有半季由代理梁錫麟廐主職務的李立細訓練。

翌季李立細退休，梁錫麟則復牌無期，「原居民」終於落到「星洲巨人」愛倫手上。

其時，愛倫旗下亦有一匹實力跟「原居民」不相伯仲的馬王「奔騰」。

兩駒由死對頭變成的廐侶，惟其如此，兩駒仍不時同場角逐，縱使同隸一廐，依然是一對互有勝負的歡喜冤家。

「原居民」和「奔騰」多番碰頭，難以一一細說，但論最為馬迷津津樂道的對決，毫無疑問是1999年遮打盃之役。

眾所周知，遮打盃跑田草2400米。

此役之前，「原居民」已贏過兩次遮打盃和一次香港國際瓶，換言之已贏過三次這項路程。

「奔騰」則最長贏至2000米，從未跑過2400米，而在出爭這場遮打盃之對上一仗，跑的是1200米主席獎並僅敗於「靚蝦王」馬頸位得亞軍。

所以，雖云同屬馬王級，兩駒的賠率卻相差頗遠。

配韋達的「原居民」熱至1.2倍，配冼毅力的「奔騰」則是4.8倍次熱門。

在這場只有六駒在陣的比賽，「奔騰」沿途吊住唯一假想敵「原居民」來跑，亦步亦趨，既不超越「原居民」，也不讓「原居民」甩開。

直路中段「原居民」率先透出，眼見勝利在望，冷不防「奔騰」自其外側殺上，恰恰同時衝綫。

結果「奔騰」以短頭之微獲勝，兩屆遮打盃盟主「原居民」衛冕失敗。

撰文：余伯樂

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